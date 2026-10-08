Μόνο ένας ή… κανένας!

Η Ανόρθωση και η Πάφος FC συγκρούονται το βράδι της Κυριακής (18:00) «Αντώνης Παπαδόπουλος», σε μία αναμέτρηση ιδιαίτερα κομβική και για τις δύο ομάδες.

Η ομάδα της Αμμοχώστου είνα κάπως πιο... πιεσμένη αφού με τρεις βαθμούς σε τέσσερις αγώνες είναι 13η ενώ οι κυπελλούχοι, είναι μεν -2 από την κορυφή αλλά μετρούν ήδη δύο απώλειες βαθμών.

Τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι, πήγαν στη διακοπή, δεχόμενοι... χαστούκια. Έχασαν από Νέα Σαλαμίνα (3-0) και ΑΕΛ (0-2), αντίστοιχα και η αντίδραση στην αναμεταξύ τους μάχη, είναι απαραίτητη.

Μόνο που ένας θα την πετύχει ή... κανένας. Η ισοπαλία είναι ανεπιθύμητη και για τους δύο. Αν και είμαστε σχετικά νωρίς στον μαραθώνιο, θα μπουν υπό... πίεση και δεν το θέλουν...

Η νίκη λοιπόν θα επουλώσει πληγές και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση. Αντίθετα η ήττα, θα αυξήσει τη μουρμούρα.

Χ.Χ