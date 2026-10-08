Η ποινή που επιβλήθηκε στον Τσάκα για το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Λίγες ημέρες μετά την κατάθεσή του στην εισαγγελία για την υπόθεση που προκάλεσε αίσθηση στην Αγγλία και την Ελβετία για την έκδοση πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του Covid-19, ο Γκρανίτ Τσάκα γνωστοποίησε στα social media την ποινή που του επιβλήθηκε.

Ο 34χρονος χαφ και αρχηγός της Σάντερλαντ, ενημέρωσε, λοιπόν, πως το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο ύψους 160.794 ευρώ για την πλαστογράφηση του εγγράφου, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για ποινή με αναστολή, εφόσον δεν διαπράξει περαιτέρω αδικήματα κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου.

Θυμίζουμε πως τον περασμένο μήνα, ο έμπειρος άσος παραδέχθηκε ότι είχε στην κατοχή του πλαστό πιστοποιητικό διότι -όπως τόνισε- ήταν ανήσυχος εκείνη την περίοδο για το εμβόλιο.

Μάλιστα, οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για βαρύτατες ποινές, με τον Τσάκα να αντιμετωπίζει κατηγορίες ακόμη και για φυλάκιση πενταετούς διάρκειας.

Τόσο η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αποφάσισαν πριν μερικές εβδομάδες πως δεν θα πρέπει να δώσει το «παρών» στο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων για το Nations League, μέχρι να ξεκαθαρίσει η εν λόγω υπόθεση. Κάτι που σημαίνει πως - λογικά - ο αρχηγός της χώρας θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ελβετίας.

sport-fm.gr