Φινάλε στην α’ φάση στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ

Πρόκειται για την αγωνιστική η οποία είχε αναβληθεί, όταν ήταν αρχικά προγραμματισμένη, λόγω του δυστυχήματος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην Εσθονία, όπου είχε μεταβεί τον περασμένο Ιανουάριο για αγώνα που αφορούσε τα προκριματικά του EHF EURO 2028.

Το πρώτο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής θα γίνει την Παρασκευή (20:30) στο γήπεδο του Παρνασσού, με το Α.Λ.Σ Ομόνοια 29 να αντιμετωπίζει τον ΑΟ Αραδίππου. Οι δυο ομάδες έχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους, με τους πράσινους να βρίσκονται στο α’ γκρουπ και να διεκδικούν το καλύτερο δυνατόν στην πρώτη παρουσία τους στην Α’ κατηγορία του αθλήματος κι από την άλλη την ομάδα της Αραδίππου να παλεύει για την παραμονή της.

Από εκεί και πέρα, στο πρόγραμμα του Σαββάτου, οι άλλες τρεις ομάδες που στη β’ φάση θα βρίσκονται στο α’ γκρουπ θα παίξουν με ομάδες που θα είναι στο β’ γκρουπ. Περισσότερα βλέμματα συγκεντρώνει η αναμέτρηση του δεύτερου στη βαθμολογία Παρνασσού με τον ΑΠΟΕΛ που φιγουράρει στην πέμπτη θέση. Η αναμέτρηση αυτή θα αρχίσει στις 18:30 στο στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης».

Προηγουμένως, στις 16:00, στο ίδιο στάδιο, η πρωτοπόρος Sabbianco Ανόρθωση θα φιλοξενηθεί από τον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, ενώ στις 17:00 στο κλειστό «Αφροδίτη» στην Πάφο θα αναμετρηθούν ο Προοδευτικός με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Πρόγραμμα – 11η αγωνιστική

Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 - ΑΟ Αραδίππου 13/02, 20:30

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Sabbianco Ανόρθωση 14/02, 16:00

Προοδευτικός - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 14/02, 17:00

AΠΟΕΛ - Παρνασσός 14/02, 18:30

Βαθμολογία (Σε 13 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 25

2. Παρνασσός 23

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 16

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 16

5. ΑΠΟΕΛ 12

6. Προοδευτικός 6 – 12αγ.

7. ΑΟ Αραδίππου 2

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 2 – 12αγ.

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.

Με φαβορί

Στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών συμπληρώνεται ο α’ γύρος της β’ φάσης της διοργάνωσης, με τη διεξαγωγή των δυο αγώνων της 3ης αγωνιστικής. Για τον α’ όμιλο, το Σάββατο (14/02, 14:00) τα CyView Λατσιά, μετά την πρώτη ήττα στη φετινή σεζόν από την Ε.Ν. Αθηένου, είναι το φαβορί απέναντι στον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου για επιστροφή στις επιτυχίες. Για τον β’ όμιλο, την Κυριακή (15/02, 17:00) θα διεξαχθεί το παιχνίδι ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΑΟ Αραδίππου.