«Η ΑΕΚ είναι οικογένεια και θα παραμείνει πάνω από όλους μας» - Ανακοίνωση από σωματείο και εταιρεία

Ανακοίνωση με πολλούς αποδέκτες...

Δεν είναι στον αυτόματο πιλότο. Εμμέσως πλην σαφώς αυτό σημειώνεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το σωματείο και την εταιρεία που ασχολείται με το ποδοσφαιρικό τμήμα, μετά τις τελευταίες παραιτήσεις και το αίσθημα αβεβαιότητας που υπάρχει στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.

Σημειώνεται όμως πως κοινός στόχος είναι η διασφάλιση της ενότητας και πως κανένα από τα υφιστάμενα μέλη δεν έχει πρόθεση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση: «Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου ΑΕΚ Λάρνακας και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας AEK LARNACA FC LTD ενημερώνουν ότι, ενεργώντας με υπευθυνότητα και σε πλήρη συνεννόηση μεταξύ τους, έχουν αναλάβει συλλογικά την ευθύνη διαχείρισης των υποθέσεων του συλλόγου κατά την παρούσα περίοδο.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με μοναδικό γνώμονα τη σταθερότητα και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΑΕΚ, καθώς και την ομαλή μετάβαση ενόψει των Γενικών Συνελεύσεων τόσο του Σωματείου όσο και της Εταιρείας, όπως αυτές προβλέπονται από τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία τους.

Τα μέλη των δύο διοικητικών σωμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος της διοικητικής προσπάθειας των τελευταίων ετών υπό την προεδρία του Αντρέα Καραπατάκη, συνεχίζουν να ενεργούν συλλογικά και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον σύλλογο. Παράλληλα, οι στόχοι που είχαν τεθεί από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου παραμένουν αμετάβλητοι και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζεται η προσπάθεια όλων.

Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι κανένα από τα υφιστάμενα μέλη δεν έχει πρόθεση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο πέραν της συλλογικής αυτής προσπάθειας, ενώ παράλληλα κανένα από τα μέλη δεν εκφράζει πρόθεση να ηγηθεί οποιασδήποτε προσπάθειας για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Κοινός στόχος όλων είναι η διασφάλιση της ενότητας της μεγάλης οικογένειας της ΑΕΚ και η υπεύθυνη και ομαλή μεταβίβαση της διοικητικής συνέχειας μέσα από τις προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες.

Παράλληλα, καλούμε τον φίλαθλο κόσμο της ΑΕΚ να ενημερώνεται αποκλειστικά μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του συλλόγου και να μην υιοθετεί ανυπόστατες πληροφορίες ή φήμες που διακινούνται ανεπίσημα, καθώς τέτοιες πρακτικές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ενότητα του συλλόγου — κάτι που αποτελεί τη μοναδική μας έγνοια αυτή τη στιγμή.

Η ΑΕΚ είναι οικογένεια και θα παραμείνει πάνω από όλους μας.

Διαβαστε ακομη