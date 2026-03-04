Ο Ροντρίγκο έπαιζε… χρόνια με πρόβλημα στον χιαστό

Ο Ροντρίγκο στην ήττα (1-0) της Ρεάλ από τη Χετάφε το βράδυ της Δευτέρας υπέστη ρήξη χιαστού και ζημιά στον μηνίσκο, παρ’ όλα αυτά συνέχισε να παίζει για ένα ημίωρο επιπλέον!

Ο Βραζιλιάνος έμαθε τα δυσάρεστα έπειτα από την εξέταση στην οποία υποβλήθηκε, ωστόσο, το πρόβλημα στον χιαστό το είχε από το 2023! Μάλιστα, όπως αναφέρει το Athletic, τότε, ήταν μερική ρήξη και για τέτοιες περιπτώσεις δεν κρίνεται απαραίτητο το χειρουργείο.

Από τότε ακολουθούσε συγκεκριμένη και αποτελεσματική θεραπεία και έθετε εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του, τόσο στη Ρεάλ, όσο και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Ασφαλώς και γνώριζε το ρίσκο που έπαιρνε με τον τρόπο που διαχειριζόταν την κατάσταση και τον τραυματισμό του και να που έφτασε η στιγμή να βρει μπροστά του τις συνέπειες, με διαφαινόμενη απουσία από το Μουντιάλ του καλοκαιριού…