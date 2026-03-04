Νεϊμάρ, η Βραζιλία τον θέλει στο Μουντιάλ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με λιγότερες από 100 ημέρες να απομένουν μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ 2026, η παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας παραμένει ένα καυτό θέμα.

Ο επιθετικός, που προέρχεται από μια δύσκολη σεζόν και ακόμα απέχει από το να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι, να τον συμπεριλάβει στους...εκλεκτούς του. 

Ίσως ο σοβαρός τραυματισμός του Ροντρίγκο τώρα κάνει...χώρο.

Όμως η εικόνα του παραμένει σταθερή και η δημόσια αντίληψη αμετάβλητη. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη CelebScore της IBOPE Repucom, ο Νεϊμάρ διατηρεί ποσοστό αναγνώρισης άνω του 98%, τρίτο στη Βραζιλία, πίσω από τον Πελέ και τον Σίλβιο Σάντος, ευρύτερα γνωστός ως ο «βασιλιάς της βραζιλιάνικης τηλεόρασης».

Αξιολογώντας 25 παραμέτρους, όπως η αισθητική, η συμπεριφορά, ο τρόπος ζωής και η επιρροή, ο Νεϊμάρ λαμβάνει βαθμολογία 79,6, πρώτος μεταξύ των Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών και μπροστά από ονόματα όπως ο Βινίτσιους Ζούνιορ, ο Ρονάλντο και ο Γκάμπριελ Μεντίνα.

Η απήχησή του επιβεβαιώνεται σε όλους τους τομείς: το 82% του διαδικτυακού πληθυσμού ακολουθεί τον παίκτη και 6 στους 10 δηλώνουν ενεργό ενδιαφέρον. Οι γυναίκες το εκτιμούν περισσότερο από τους άνδρες, ενώ η γενιά Ζ (18-29) τον βλέπει ως πρότυπο όσον αφορά την αισθητική και τη συμπεριφορά, και οι Millennials και οι Gen Xers τον βλέπουν ως μια επιλογή τρόπου ζωής. 

Μόνο όσοι είναι άνω των 55 ετών δείχνουν κάποια απόσταση από το φαινόμενο Νεϊμάρ. 

