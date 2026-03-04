ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τιμωρήθηκε με έξι αγωνιστικές για ομοφοβική επίθεση ο Τζακ Φλέτσερ

Βαριά καμπάνα για τον γιο του Ντάρεν.

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς για τον Τζακ Φλέτσερ. Ο γιος του άλλοτε αμυντικού, Ντάρεν, αγωνίζεται στους νέους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο παιχνίδι με την Μπάρνσλεϊ για το EFL Trophy τον περασμένο Οκτώβριο, είχε κάνει ομοφοβική επίθεση σε αντίπαλό του.

Παρότι είχε ήδη τιμωρηθεί τότε από την ομοσπονδία, δεν είχε γίνει γνωστός ο λόγος. Με την «FA» να ενημερώνει πως ο Τζακ Φλέτσερ τιμωρήθηκε καθώς αποκάλεσε «gay boy» έναν παίκτη της Μπάρνσλεϊ . Η ποινή που του επιβλήθηκε, έχοντας πλέον διαπιστώσει από κάθε πλευρά πως έκανε την εν λόγω επίθεση, είναι 6 αγωνιστικές εκτός δράσης!

Κάτι που παραδέχτηκε σήμερα και ο ίδιος, δηλώνοντας μεταμέλεια για εκείνη την επίθεσή του και προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας πως το έκανε πάνω στην ένταση.

«Λυπάμαι πραγματικά για την προσβλητική λέξη που χρησιμοποίησα εν μέσω έντασης. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι μια τέτοια γλώσσα είναι απαράδεκτη και ζήτησα αμέσως συγγνώμη μετά τον αγώνα. Ένα στιγμιαίο λάθος δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση τις πεποιθήσεις ή τις αξίες μου», ανέφερε.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 1.500 λιρών και πρέπει να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα, στο οποίο θα δίνει το παρών, ειδάλλως μπορεί να αντιμετωπίσει περαιτέρω αποκλεισμό μέχρι την ολοκλήρωσή του.

