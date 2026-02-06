Προς ολοκλήρωση η α' φάση στο χάντμπολ

Με τρεις αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου, ολοκληρώνεται η 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, μία από τις δυο που απομένουν για την ολοκλήρωση της α’ φάσης της διοργάνωσης.

Ως γνωστό, ήδη έχουν ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στα δύο γκρουπ της δεύτερης φάσης και αυτό που απομένει να φανεί από ποια θέση θα πάει η κάθε ομάδα στη συνέχεια.

Η αυλαία της αγωνιστικής έχει ανοίξει από την Πέμπτη (05/02), με τη μάχη δυο ομάδων που θα αγωνίζονται στο α’ γκρουπ, του ΑΛΣ Ομόνοια 29 και του Παρνασσού, που βρήκε την ομάδα του Στροβόλου να παίρνει δύσκολο διπλό με 27-26 (ημίχρονο 15-11) και να φθάνει τους 23 βαθμούς.

Οι άλλες δυο ομάδες που θα βρίσκονται στο γκρουπ πρωταθλήματος, η Sabbianco Ανόρθωση και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αγωνίζονται το Σάββατο (07/02) απέναντι στις δυο ομάδες που βρίσκονται στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα της Αμμοχώστου, που είναι η μοναδική αήττητη μέχρις στιγμής, παίζει εκτός έδρας (18:00) με τον ΑΟ Αραδίππου, ενώ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα παίξει εντός με τον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς (18:00).

Προηγουμένως, στις 16:00 θα γίνει η αναμέτρηση μεταξύ ΑΠΟΕΛ και Προοδευτικού, των ομάδων που εξ όσων δείχνει η εικόνα της α’ φάσης θα παλέψουν για την πέμπτη θέση.

Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση της α’ φάσης υπολείπεται και η αναβληθείσα 11η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 13-15 Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη της β’ φάσης προγραμματίζεται για τις 20-22 του μήνα.

Πρόγραμμα – 14η αγωνιστική

Α.Λ.Σ. Ομόνοια – Παρνασσός 26-27

AΠΟΕΛ - Προοδευτικός 07/02, 16:00

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 07/02, 17:00

ΑΟ Αραδίππου - Sabbianco Ανόρθωση 07/02, 18:00

Βαθμολογία (Σε 12 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 23

2. Παρνασσός 23 – 13αγ.

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 16 – 13αγ.

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 14

--

5. ΑΠΟΕΛ 10

6. Προοδευτικός 6 – 11αγ.

7. ΑΟ Αραδίππου 2

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 2 – 11αγ.

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.

* Αναβλήθηκε η 11η αγωνιστική και θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ντέρμπι κορυφής στο γυναικείο

Στο πρωτάθλημα allwyn Γυναικών, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της β’ φάσης περιλαμβάνει το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στα CyView Λατσιά και την Ε.Ν. Αθηένου, που θα γίνει την Κυριακή (08/02, 17:00). Οι δυο ομάδες έχουν από 19 βαθμούς, με την ομάδα των Λατσιών να έχει αγώνα λιγότερο. Την ίδια ώρα θα γίνει και ο αγώνα μεταξύ του AΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς και Πανελλήνιου που αφορά το β’ γκρουπ.