ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προς ολοκλήρωση η α' φάση στο χάντμπολ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προς ολοκλήρωση η α' φάση στο χάντμπολ

Με τρεις αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου, ολοκληρώνεται η 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, μία από τις δυο που απομένουν για την ολοκλήρωση της α’ φάσης της διοργάνωσης.

Ως γνωστό, ήδη έχουν ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στα δύο γκρουπ της δεύτερης φάσης και αυτό που απομένει να φανεί από ποια θέση θα πάει η κάθε ομάδα στη συνέχεια.

Η αυλαία της αγωνιστικής έχει ανοίξει από την Πέμπτη (05/02), με τη μάχη δυο ομάδων που θα αγωνίζονται στο α’ γκρουπ, του ΑΛΣ Ομόνοια 29 και του Παρνασσού, που βρήκε την ομάδα του Στροβόλου να παίρνει δύσκολο διπλό με 27-26 (ημίχρονο 15-11) και να φθάνει τους 23 βαθμούς.

Οι άλλες δυο ομάδες που θα βρίσκονται στο γκρουπ πρωταθλήματος, η Sabbianco Ανόρθωση και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αγωνίζονται το Σάββατο (07/02) απέναντι στις δυο ομάδες που βρίσκονται στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα της Αμμοχώστου, που είναι η μοναδική αήττητη μέχρις στιγμής, παίζει εκτός έδρας (18:00) με τον ΑΟ Αραδίππου, ενώ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα παίξει εντός με τον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς (18:00).

Προηγουμένως, στις 16:00 θα γίνει η αναμέτρηση μεταξύ ΑΠΟΕΛ και Προοδευτικού, των ομάδων που εξ όσων δείχνει η εικόνα της α’ φάσης θα παλέψουν για την πέμπτη θέση.

Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση της α’ φάσης υπολείπεται και η αναβληθείσα 11η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 13-15 Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη της β’ φάσης προγραμματίζεται για τις 20-22 του μήνα.

Πρόγραμμα – 14η αγωνιστική

Α.Λ.Σ. Ομόνοια – Παρνασσός 26-27

AΠΟΕΛ - Προοδευτικός 07/02, 16:00

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο  - ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 07/02, 17:00

ΑΟ Αραδίππου - Sabbianco Ανόρθωση 07/02, 18:00

 

Βαθμολογία (Σε 12 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 23

2. Παρνασσός 23 – 13αγ.

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 16 – 13αγ.

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 14

--

5. ΑΠΟΕΛ 10

6. Προοδευτικός 6 – 11αγ.

7. ΑΟ Αραδίππου 2

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 2 – 11αγ.

 

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.

* Αναβλήθηκε η 11η αγωνιστική και θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Ντέρμπι κορυφής στο γυναικείο

Στο πρωτάθλημα allwyn Γυναικών, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της β’ φάσης περιλαμβάνει το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στα CyView Λατσιά και την Ε.Ν. Αθηένου, που θα γίνει την Κυριακή (08/02, 17:00). Οι δυο ομάδες έχουν από 19 βαθμούς, με την ομάδα των Λατσιών να έχει αγώνα λιγότερο. Την ίδια ώρα θα γίνει και ο αγώνα μεταξύ του AΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς και Πανελλήνιου που αφορά το β’ γκρουπ.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ε.Δ της ΚΟΠ επιστρέφει στην επεξήγηση φάσεων - «Σωστά κλήθηκε ο διαιτητής σε ΓΣΠ και Στέλιος Κυριακίδης»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Copa del Rey

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίωξη σε Ποντένσε από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασαν 68 χρόνια από την τραγωδία του Μονάχου που «ξεκλήρισε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσίαση της εφαρμογής κοινού πλαισίου λειτουργίας για τις Εθνικές μας ομάδες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Yδατοσφαίριση: Στην… στρατόσφαιρα του τίτλου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Προς ολοκλήρωση η α' φάση στο χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Ο τρίτος Κύπριος που ήρθε... με θόρυβο, ετοιμάζεται για ντεμπούτο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η Εθνική Κύπρου έτοιμη για τη μάχη πρόκρισης απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία

Τένις

|

Category image

Βγήκε το φιρμάνι για Καμορανέζι στην Ανόρθωση - Η διάρκεια του συμβολαίου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χρειάζεται να το αντιστρέψει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το μεγάλο πριμ για Τούχελ και Άγγλους διεθνείς για κατάκτηση του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να το κάνει, όπως και στο κύπελλο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αλλάζει... πολιτείες και επίσημα ο Κέλερ - Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη