Σοβαρές καταγγελίες από τον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ και κάνει λόγο για «δολοφονική επίθεση»

O AΠΟΕΛ ηττήθηκε στα πέναλτι από τον Απόλλωνα και έτσι δεν θα βρεθεί στον τελικό του κυπέλλου φούτσαλ.

Σε έναν αγώνα που διακόπηκε προς το φινάλε. Με ανακοίνωση, αφού συγχαίρει τον Απόλλωνα αλλά καταγγέλλει κάποια περιστατικά, κάνοντας λόγο για «δολοφονική επίθεση.

Η ανακοίνωση: «Συγχαίρουμε την ομάδα του Απόλλωνα για τη νίκη και την πρόκρισή της στον τελικό του κυπέλλου. Το αποτέλεσμα του αγώνα κρίθηκε στο γήπεδο και ουδείς το αμφισβητεί. Η ομάδα μας καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα σοβαρότατα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διεξαγωγή και κυρίως μετά τη λήξη του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λεμεσό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης καταγράφηκαν συμπεριφορές από άτομα που είχαν ευθύνη για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι οποίες όχι μόνο δεν συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση, αλλά ενίσχυσαν περαιτέρω την αναστάτωση. Το αγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε ήταν σαφώς εκτός των πλαισίων που επιβάλλει μια επίσημη διοργάνωση.

Τα όσα ακολούθησαν μετά τη λήξη του αγώνα συνιστούν πρωτοφανή και απολύτως απαράδεκτη εξέλιξη. Την ώρα που οι αθλητές μας βρίσκονταν στα αποδυτήρια, σε κλειστό χώρο, έγινε ρίψη σπρέι και δακρυγόνων στον πίσω χώρο των εγκαταστάσεων. Η πράξη αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα αθλητές μας να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα και έντονους ερεθισμούς στα μάτια. Η χρήση χημικών ουσιών σε χώρο όπου βρίσκονται αθλητές συνιστά επικίνδυνη και ανεπίτρεπτη ενέργεια, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι περιστατικά τέτοιας φύσεως δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία του futsal στον τόπο μας. Η ρίψη χημικών ουσιών σε αποδυτήρια, με αθλητές παρόντες, αποτελεί γεγονός που υπερβαίνει κάθε μέχρι σήμερα καταγεγραμμένο όριο εκτροπής στο άθλημα και δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το μέλλον.

Η παρουσία αστυνομικής δύναμης στον χώρο δεν συνοδεύτηκε από την αναγκαία άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση κατά τον χρόνο εκδήλωσης των γεγονότων. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της προστασίας των εμπλεκομένων.

Είναι αδιανόητο σε επίσημο ημιτελικό διοργάνωσης να σημειώνονται περιστατικά τέτοιας βαρύτητας. Η ασφάλεια των αθλητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση και θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε αθλητικής δραστηριότητας. Οποιαδήποτε αδυναμία διασφάλισής της εκθέτει σοβαρά τη διοργάνωση και πλήττει το κύρος του αθλήματος.

Ο ΑΠΟΕΛ δεν πρόκειται να υποβαθμίσει ούτε να αποδεχθεί ως «μεμονωμένο περιστατικό» ενέργειες που συνιστούν ευθεία διακινδύνευση της υγείας των φουτσαλιστων μας. Τα γεγονότα οφείλουν να διερευνηθούν εις βάθος και να αποδοθούν ευθύνες με σαφήνεια και αποφασιστικότητα.

Καλούμε την Αστυνομία Κύπρου, η οποία για λόγους ασφαλείας δεν επέτρεψε την διεξαγωγή του FINAL 4, όπως διερευνήσει τη δολοφονική επίθεση και όπως πάρει τα κατάλληλα μέτρα για τους επόμενους αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων που ακολουθούν στα play-off. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της υγείας δεν υπόκειται σε καμία απολύτως έκπτωση».