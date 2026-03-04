Ολυμπιακός: Δυσκολεύει του Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προετοιμάζει την ομάδα του ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο την ερχόμενη Κυριακή (8/3) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη για να αποσπαστούν από τους Θεσσαλονικείς στην «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Βάσκος τεχνικός είδε τον Ποντένσε να μην είναι στο 100% στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό που τον ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα.

Έτσι, πολύ δύσκολα θα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας και όλα θα εξαρτηθούν από την κατάσταση τους τις επόμενες ημέρες.

Ο Μπρούνο συμπλήρωσε κάρτες και αναμένεται να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ για την 25η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Sdna.gr