Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: Τέσσερις εβδομάδες εκτός ο Μπαλντέ

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Αλεχάντρο Μπαλντέ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο νεαρός αριστερός μπακ έδειξαν ότι υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού, με το ιατρικό επιτελείο των «μπλαουγκράνα» να εκτιμά πως θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο Μπαλντέ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 13ο λεπτό του ημιτελικού απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, παίρνοντας τη θέση του Ζιλ Κουντέ που αποχώρησε τραυματίας. Ωστόσο, ούτε ο ίδιος κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι, καθώς στο 71' αντικαταστάθηκε από τον Ρόναλντ Αραούχο.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, η οποία μπαίνει σε μια κρίσιμη περίοδο της σεζόν με συνεχόμενες απαιτητικές αναμετρήσεις.

