Συζητά με τον 40χρονο Μίλνερ για νέο συμβόλαιο η Μπράιτον

Ο 40χρονος Τζέιμς Μίλνερ θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία στην Premier League και σκέφτεται να παίξει και την επόμενη σεζόν, ανανεώνοντας για μια ακόμη χρονιά το συμβόλαιο του με την Μπράιτον!

Ο Μίλνερ αγωνίσθηκε -ως αλλαγή- στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπράϊτον με την Αστον Βίλα (21/2) και ξεπέρασε το ρεκόρ του Γκάρεθ Μπάρι για τις περισσότερες συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το «Sky Sports» η διοίκηση της Μπράιτον, μετά από σχετική εισήγηση του κόουτς των «γλάρων», Φαμπιάν Χούρσελερ, συζητά με τον βετεράνο σταρ την παραμονή του στο «AMEX» και την επόμενη αγωνιστική χρονιά, που θα είναι η 25η στην τεράστια καριέρα του.

Ο Μίλνερ βρίσκεται πλέον στην κορυφή του καταλόγου για τους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στα χρονικά της Premier League, καθώς έφθασε στα 654 ματς, ένα περισσότερο από όσα είχε ο Μπάρι από την αγωνιστική περίοδο 1992-93.

Ο πολύπειρος μέσος μετρά εφέτος 19 συμμετοχές, έχοντας μάλιστα ένα γκολ και μια ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι άρχισε την καριέρα του την περίοδο 2002-2003 με τη φανέλα της Λιντς, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League σε ηλικία 16 ετών και 310 ημερών. Στις 24 σεζόν του στο αγγλικό πρωτάθλημα έχει σκοράρει 57 γκολ και έχει δώσει 91 ασίστ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ