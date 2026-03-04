H φετινή Τσέλσι μάλλον έμαθε να ζει δίχως τον Κόουλ Πάλμερ

Ασφαλώς και μια δική του μπαλιά, μια δική του σκέψη, μια ενέργεια που δεν την έχει κανείς άλλος και δεν την περιμένει κανείς από τους αντιπάλους, μπορούν ν’ αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα για την Τσέλσι.

Φέτος, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Πάλμερ λόγω τραυματισμού έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, έχει μείνει αρκετά εκτός δράσης, οι «μπλε» τον έχουν στερηθεί, ενώ ακόμα και τώρα που είναι διαθέσιμος, το πρόβλημα στους προσαγωγούς δεν του επιτρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο.

Η Τσέλσι ίσως έμαθε να ζει δίχως εκείνον τη φετινή αγωνιστική περίοδο. έχει 73% ποσοστό νικών χωρίς αυτόν και 24% όταν ο Άγγλος είναι παρών.

Αυτό ερμηνεύεται σε 2,27 πόντους ανά παιχνίδι τις στιγμές που ο Πάλμερ δεν έχει αγωνιστεί, έναντι της επίδοσης των 1,18 πόντων μ’ εκείνον.

Όσο για το σκοράρισμα, η νυν ομάδα του Ροζίνιορ βελτιώθηκε κι εκεί απόντος του σούπερ σταρ της, με 2,2 τέρματα ανά ματς, έναντι του 1,5 που μετρά μ’ εκείνον για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά.