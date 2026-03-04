Ατομικό ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ ενόψει του ντέρμπι

Παραμένει η αγωνία στον Ολυμπιακό ενόψει ντέρμπι για τους τραυματίες και μάλιστα μετά τη σημερινή προπόνηση έγινε και μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ερυθρόλευκων ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε και σήμερα ατομικό πρόγραμμα λόγω των ενοχλήσεων στη μέση που αισθάνεται από χθες. Ωστόσο σήμερα προστέθηκε άλλος ένας πονοκέφαλος στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός είδε και τον Γουόκαπ να μην προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα καθώς ένιωσε έναν μυϊκό σπασμό.