Ορίστηκαν οι διαιτητές για το ΑΕΚ - Ακρίτας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Πρόκειται για το πρώτο χρονικά παιχνίδι της αγωνιστικής
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές του αγώνα της 25ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της ΑΕΚ Λάρνακας και του Ακρίτα Χλώρακας που θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου.
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας - Ακρίτας Χλώρακας
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας