Δώρο για τη «μέρα της γυναίκας» ανακοίνωσε η Πάφος FC

Τιμά τις γυναίκες με ιδιαίτερο τρόπο η ομάδα της Πάφου

Με αφορμή τη «μέρα της Γυναίκας», την Κυριακή 8 μαρτίου, η Πάφος FC ανακοίνωσε ότι όλες οι φίλες της ομάδας θα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τον αγώνα του Σαββάτου με την Ε.Ν.Υ Ύψωνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την έναρξη προπώλησης εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο την FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Υ., ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, το Σάββατο 07/03/2026 και ώρα 18:00.

Καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οι γυναίκες όλων των ηλικιών δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ.

Οι γυναίκες μπορούν να προμηθευτούν το δωρεάν εισιτήριό τους ΜΟΝΟ από τις εισόδους του σταδίου την ημέρα του αγώνα.

Εισιτήρια θα διατίθενται: – Διαδικτυακά στο http://tickets.pafosfc.com.cy – Στο KINGS AVENUE MALL – BLUE STORE. (τηλ. 94055036) – Μέσω της εφαρμογής Pafos FC Wallet.

Η προσκόμιση Κάρτας Φιλάθλου είναι υποχρεωτική.

Τιμές εισιτηρίων (Δυτική Κερκίδα): Κανονικό: €15, Μαθητικό: €10, Παιδικό (-14 ετών): €5

Σας συνιστούμε όπως προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας εκ των προτέρων προς αποφυγή της οποιαδήποτε ταλαιπωρίας».

