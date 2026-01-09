ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στους κορυφαίους σε clean sheets για το 2025 Στρακόσα και Τζολάκης

Σημαντική διάκριση για Θωμά Στρακόσα και Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Στις κορυφαίες θέσεις των τερματοφυλάκων με τα περισσότερα clean sheets το 2025 τερμάτισαν Θωμάς Στρακόσα και Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Αμφότεροι είχαν από 22 παιχνίδια στα οποία διατήρησαν ανέπαφη την εστία της ομάδας τους, είτε πρόκειται για την ΑΕΚ και την εθνική Αλβανίας για τον μεν, είτε για τον Ολυμπιακό και την εθνική Ελλάδας για τον δε.

Μεταξύ των 15 κορυφαίων πρωταθλημάτων, περισσότερα clean sheets το 2025 είχαν μόνο τρεις τερματοφύλακες: ο Ανατόλι Τρούμπιν της Μπενφίκα και της εθνικής Ουκρανίας (26), ο Τζίτζο Ντοναρούμα με Παρί και Μάντσεστερ Σίτι αλλά και εθνική Ιταλίας (24) και ο Γκρεγκόρ Κόμπελ με Ντόρτμουντ και εθνική Ελβετίας (23).

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη