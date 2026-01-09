ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μας νοιάζει η εικόνα μας - Οφείλουμε να βελτιωθούμε»

Στην ανάγκη βελτίωσης της εικόνας του Άρη στάθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Κώστας Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά τα όσα τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη στον SuperSport 104:

Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Έχουμε υποχωρήσει στην βαθμολογία, αλλά μας απασχολεί η εικόνα της ομάδας περισσότερο»

Για τους λόγους της απόδοσης: «Δεν ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες, Στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Θέλουμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα»

Για τον Γκάουσταντ: «Κάταγμα στο μετατάρσιο, είναι άτυχος ο Ντένις, θα μείνει 2.5 μήνες εκτός»

Για τα αγωνιστικά: «Σεμέδο, Κοβαλένκο, Γκάουσταντ τραυματίες, Νίκολιτς έχει ακόμη ενοχλήσεις. Γιαγκό και Καλούλου θα δούμε σήμερα στην προπόνηση. Ο Μόντνόρ θα απουσιάσει λόγω καρτών από το επόμενο παιχνίδι. Επιστρέφουν Μπαλόγκουν και Χαραλάμπους. Διαθέσιμα τα νέα αποκτήματα»

Για τις μεταγραφές: «Δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο ακόμα. Για παίκτες μας, δεν έχουμε ακόμα κάτι επίσημο για προτάσεις και μεταγραφές»

Για τον κόσμο: «Κατανοούμε την απογοήτευση του κόσμου, η ομάδα έδωσε το δικαίωμα στον κόσμο για να έχει απαιτήσεις. Το καθήκον του κόσμου είναι να στηρίζει την ομάδα, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε εκεί που θέλουμε. Ο κόσμος είναι χαρακτηριστικό στην Κύπρο να ενθουσιάζεται αλλά και να απογοητεύεται έυκολα. Οφείλουμε να βελτιώσουμε την ομάδα και τον απολογισμό θα τον κάνουμε στο τέλος»

ΑΡΗΣ

Διαβαστε ακομη