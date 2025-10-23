ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάζεψε εμπειρίες και ετοιμάζεται για τα προκριματικά του EURO η Εθνική U18 Χάντμπολ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάζεψε εμπειρίες και ετοιμάζεται για τα προκριματικά του EURO η Εθνική U18 Χάντμπολ

Σημαντικές εμπειρίες μάζεψε η Εθνική Κ18 Χάντμπολ στα φιλικά που έδωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο (18-19/10) στην Ελλάδα, τα οποία θα της χρησιμεύσουν ενόψει της συμμετοχής στα προκριματικά του EURO U18, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελβετία από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

«Τα φιλικά στην Ελλάδα ήταν ομολογουμένως μια εξαιρετικά χρήσιμη σειρά φιλικών αγώνων απέναντι στην Εθνική Ελλάδας Κ18, όπου η ομάδα μας έδειξε πολύ καλή εικόνα και κατάφερε να σημειώσει τρεις νίκες» σημειώνει ο προπονητής της ομάδας, Πέτρος Προκοπίου και συμπληρώνει: «Τα παιδιά έδειξαν πειθαρχία, πάθος και βελτίωση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Προσπάθησαν και κατάφεραν να εφαρμόσουν όσα είχαμε δουλέψει στις προπονήσεις».

Σημειώνεται ότι τα φιλικά έγιναν στο πλαίσιο του μνημονίου αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) και Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (ΚΟΧ).

Όπως επισημαίνει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τα φιλικά αυτά αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό στην προετοιμασία της Εθνικής Κ18 ενόψει του προκριματικού ομίλου του EURO U18. «Εκεί θα αντιμετωπίσουμε πολύ δυνατές ομάδες, όπως την Ελβετία, την Πολωνία και τη Λετονία. Το επίπεδο του ομίλου είναι παρά πολύ υψηλό, όμως στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί, να δείξουμε την πρόοδο του κυπριακού χάντμπολ και να τιμήσουμε με την προσπάθειά μας τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου» καταλήγει.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην πρεμιέρα του β' προκριματικού ομίλου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Ελβετία την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα (01/11) θα αναμετρηθεί με τη Λετονία. Στο τρίτο της παιχνίδι στη διοργάνωση θα παίξει την Κυριακή (02/11) κόντρα στην Πολωνία.

 

Κατηγορίες

Χαντμπολ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Europa League: Πάτησε κορυφή η Μίντιλαντ - Πρόγραμμα και αποτελέσματα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δεν θα τον έλεγα τρελό, αλλά θα χαμογελούσα»

ΑΕΚ

|

Category image

Tρελό παιχνίδι με θριαμβευτή τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στο ίδιο έργο θεατής ο Παναθηναϊκός, έχασε με ανατροπή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Conference: Στα ψηλότερα δώματα η ΑΕΚ, εκτός θέσεων πρόκρισης η Ομόνοια

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έσπασε το σερί των 15 αγώνων αήττητων της Κρίσταλ Πάλας η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ, πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας απέναντι σε Άγγλους

ΑΕΚ

|

Category image

Όνειρο ζει, μην την ξυπνάτε - Ιστορικό διπλό της ΑΕΚ στο Λονδίνο!

ΑΕΚ

|

Category image

«Πάγωσε» το «Selhurst Park» η ΑΕΚ, προβάδισμα μες στο Λονδίνο!

ΑΕΚ

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών για τις αναμετρήσεις με Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ασύλληπτος ΠΑΟΚ, πάγωσε το «Πιερ Μορουά» με τρία γκολ στο ημίχρονο!

Ελλάδα

|

Category image

Εξάρα της ΑΕΛ στον Απόλλωνα στο πρώτο λεμεσιανό ντέρμπι στο Φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Πλήγμα στην ΑΕΚ, αναγκαστική αλλαγή από νωρίς ο Τσακόν

ΑΕΚ

|

Category image

O παίκτης της Ντρίτα που ξεχώρισε ο Μπεργκ και τα δεδομένα με Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «Χ» της Ομόνοιας στην Πρίστινα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη