Μάζεψε εμπειρίες και ετοιμάζεται για τα προκριματικά του EURO η Εθνική U18 Χάντμπολ

Σημαντικές εμπειρίες μάζεψε η Εθνική Κ18 Χάντμπολ στα φιλικά που έδωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο (18-19/10) στην Ελλάδα, τα οποία θα της χρησιμεύσουν ενόψει της συμμετοχής στα προκριματικά του EURO U18, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελβετία από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

«Τα φιλικά στην Ελλάδα ήταν ομολογουμένως μια εξαιρετικά χρήσιμη σειρά φιλικών αγώνων απέναντι στην Εθνική Ελλάδας Κ18, όπου η ομάδα μας έδειξε πολύ καλή εικόνα και κατάφερε να σημειώσει τρεις νίκες» σημειώνει ο προπονητής της ομάδας, Πέτρος Προκοπίου και συμπληρώνει: «Τα παιδιά έδειξαν πειθαρχία, πάθος και βελτίωση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Προσπάθησαν και κατάφεραν να εφαρμόσουν όσα είχαμε δουλέψει στις προπονήσεις».

Σημειώνεται ότι τα φιλικά έγιναν στο πλαίσιο του μνημονίου αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) και Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (ΚΟΧ).

Όπως επισημαίνει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τα φιλικά αυτά αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό στην προετοιμασία της Εθνικής Κ18 ενόψει του προκριματικού ομίλου του EURO U18. «Εκεί θα αντιμετωπίσουμε πολύ δυνατές ομάδες, όπως την Ελβετία, την Πολωνία και τη Λετονία. Το επίπεδο του ομίλου είναι παρά πολύ υψηλό, όμως στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί, να δείξουμε την πρόοδο του κυπριακού χάντμπολ και να τιμήσουμε με την προσπάθειά μας τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου» καταλήγει.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην πρεμιέρα του β' προκριματικού ομίλου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Ελβετία την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα (01/11) θα αναμετρηθεί με τη Λετονία. Στο τρίτο της παιχνίδι στη διοργάνωση θα παίξει την Κυριακή (02/11) κόντρα στην Πολωνία.