Xωρίς Μόρις, Γουόρντ και ΜακΚίσικ o Oλυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (16/12, 21:15), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαρτσελόνα.

Οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν κόντρα στους Ισπανούς χωρίς τους Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ και τον νεοαποκτηθέντα Μόντε Μόρις.

Οι Σακίλ ΜακΚίσικ (προσαγωγός) και Τάισον Γουόρντ (οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου) είναι τραυματίες ενώ σε ό,τι αφορά τον Μόρις, ο Αμερικανός πρώην NBAer θα περάσει από εργομετρικά την Τετάρτη 17/12.

gazzetta.gr