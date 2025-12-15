Αν δεν υπήρχε και αυτός...

Η παρουσία του Απόλλωνα κόντρα στον Άρη προβλημάτισε άπαντες στο κυανόλευκο στρατόπεδο. Ελάχιστοι παίκτες «διασώθηκαν» από την ήττα με 0-2 που κρατά την ομάδα του Αυγουστή πολύ πίσω από τις προνομιούχες θέσεις.

Ο Κουν ήταν ξανά θετικότατος και πέραν από την απόκρουση πέναλτι, είχε και άλλες σωτήριες επεμβάσεις. Κόντρα στην Ομόνοια ήταν ένας από τους λόγους που κέρδισε ο Απόλλωνας αλλά δεν μπορεί να σταματήσει και τα άπιαστα ή τις ατυχίες, όπως αυτή με τον Κβίντα.

Χ.Χ