Σήμερα στις 18:00, στο Pavilion Hall, θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση του σωματείου του ΑΠΟΕΛ με σκοπό την έγκριση της πρότασης του επενδυτικού σχήματος του Σάββα Λιασή.

Δικαίωμα να παρευρεθούν στη γενική συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του σωματείου, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν αποκλειστικά τα τακτικά μέλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι γαλαζοκίτρινοι την περασμένη Τρίτη, την Παρασκευή 20/11 επρόκειτο να αποσταλεί σε όλα τα τακτικά μέλη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους, περίγραμμα των βασικών όρων των συμφωνιών που θα τεθούν προς επικύρωση στη γενική συνέλευση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν το περιεχόμενό τους πριν από τη συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστεί τόσο η συμφωνία για διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, καθώς και η τριμερής συμφωνία, μέσω της οποίας γίνεται και ρύθμιση σχετικά με τη σχέση που θα έχει η παλιά με τη νέα εταιρεία. Θα ρυθμίζονται επίσης οι υποχρεώσεις της παλιάς εταιρείας μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας.

Θυμίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει οριστεί για την 1η Δεκεμβρίου, οπότε και ανάμεσα σε άλλα θα γίνει ενώπιον των μελών της η παρουσίαση της τριμερούς εμπορικής συμφωνίας.