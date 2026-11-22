Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ υπό αριθμόν 3148, η οποία μοίραζε €1.600.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 25, 28, 35, 45 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 8.

Δεν βρέθηκαν τυχεροί στις πρώτες δυο κατηγορίες.

ΠΡΟΤΟ

Η κλήρωση 3081 του ΠΡΟΤΟ , πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2026 και οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 1, 7, 6, 3, 2, 3 και 7.

Λόγω μη εύρεσης επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία, θα υπάρξει τζάκποτ για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24/11/2026.