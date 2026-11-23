O Ζοσέ Μουρίνιο δεν έχει στα πλάνα του τον Ραούλ Ασένσιο για την ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται να παραχωρηθεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Για τον Ασένσιο έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον η Γαλατασαράι, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της γειτονικής χώρας «FotoMaç».

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας κατέθεσε επίσημη πρόταση 25 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του 23χρονου Ισπανού στόπερ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Μαδρίτης μέχρι τον Ιούνιο του 2031.