** Του Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη / Προέδρου Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου

Παρά τη συσσωρευμένη επιστημονική γνώση, τις σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες και τις πολιτικές πρόληψης, η παχυσαρκία αυξάνεται, η φυσική δραστηριότητα παραμένει ανεπαρκής και τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν κύρια αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως

Η γνώση αυξάνεται, η πράξη όμως δεν ακολουθεί.!!

Η σύσταση για 150 λεπτά μέτριας έντασης φυσικής δραστηριότητας εβδομαδιαίως είναι σαφής και τεκμηριωμένη, όμως η διεθνής συμμόρφωση παραμένει χαμηλή

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι πλέον αν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί, παρά τη συσσωρευμένη επιστημονική γνώση και τις πολιτικές πρόληψης, η κατάσταση δεν βελτιώνεται.

Η απάντηση ίσως να κρύβεται στο παράδοξο της σύγχρονης ευμάρειας.

Η τεχνολογική και κοινωνική πρόοδος δημιούργησε πρωτοφανείς διευκολύνσεις: κατ’ οίκον παράδοση φαγητού (delivery), ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, αυτοματοποιημένες υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές που μειώνουν διαρκώς την καθημερινή ανάγκη για κίνηση.

Η κοινωνία μας πέτυχε κάτι που για αιώνες αποτελούσε ζητούμενο: έκανε τη ζωή μας ευκολότερη, ταχύτερη και πιο άνετη. Το φαγητό έρχεται στην πόρτα μας με ένα άγγιγμα στην οθόνη, οι μετακινήσεις απαιτούν ολοένα και λιγότερη σωματική προσπάθεια, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία αντικαθιστά καθημερινές δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν κίνηση.

Η «άνεση» έγινε δείκτης προόδου, αλλά όχι χωρίς βιολογικό τίμημα.

Το ανθρώπινο σώμα δεν προσαρμόστηκε στην ευμάρεια τόσο γρήγορα όσο η τεχνολογία. Η σωματική κίνηση παραμένει βιολογική ανάγκη και όχι επιλογή.

Η αντίφαση είναι εμφανής: από τη μία πλευρά, η επιστήμη μάς καλεί να κινούμαστε για να προστατεύσουμε την υγεία μας και από την άλλη, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η τεχνολογία μάς διευκολύνει να μένουμε «ακίνητοι».

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα παράδοξο με σοβαρό όμως βιολογικό αντίκτυπο: να απολαμβάνουμε μια πιο άνετη ζωή, αλλά όχι κατ’ ανάγκη πιο υγιής, με περισσότερα χρόνια ζωής, χωρίς απαραίτητα περισσότερα χρόνια υγείας.

κερδίσαμε χρόνο, κόπο και άνεση, τι χάσαμε όμως;

Η πρόοδος δεν μας αφαίρεσε μόνο τον κόπο. Μας αφαίρεσε και μεγάλο μέρος της κίνησης που ήταν κάποτε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας, μια «φυσική άσκηση» που, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, συνέβαλλε στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της υγείας του οργανισμού.

Το τίμημα δεν είναι απλώς ή λιγότερη κίνηση, είναι ταυτόχρονα ή λιγότερη λειτουργικότητα, η λιγότερη ευρωστία, η λιγότερη ευεξία και τελικά, η λιγότερη υγεία.

Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο παράδοξο της σύγχρονης ευμάρειας:

«κάναμε τη ζωή μας ευκολότερη, αλλά κινδυνεύουμε να κάνουμε το σώμα μας λιγότερο ικανό να την ζήσει.»