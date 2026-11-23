Πιάστηκε σε αρκετές περιπτώσεις από τον τηλεοπτικό φακό ο προπονητής της Πάφου, Ρικάρντο Σα Πίντο, να κρατάει το κεφάλι του και να φαίνεται απογοητευμένος, στη διάρκεια του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, το οποίο η Πάφος FC κέρδισε δύσκολα (1-0).

Είτε στην κόκκινη του Κίνα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (διαβάστε ΕΔΩ), είτε στα τρία τέρματα της Ομόνοιας Αραδίππου που ακυρώθηκαν, είτε σε διάφορα σημεία του αγώνα, στη διάρκεια του οποίου δεν έβγαινε το πλάνο.

Μπορεί να έχει δίκαιο ο Πορτογάλος τεχνικός ότι μετράνε οι τρεις βαθμοί, όπως ανάφερε μετά τον αγώνα, όμως το γεγονός ότι από την αρχή της σεζόν η παφιακή ομάδα δεν ικανοποιεί με τις εμφανίσεις της, γεγονός που φέρνει… πολλούς να κρατάνε το κεφάλι τους, δημιουργεί προβληματισμό.

Το ρόστερ των κυπελλούχων είναι από τα ποιοτικότερα στο νησί – αν όχι το ποιοτικότερο – και γι’ αυτό οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Γι’ αυτό και ο κλοιός σφίγγει για τον Ρικάρντο Σα Πίντο, με το πρόγραμμα να είναι πιεστικό για την παφιακή ομάδα, σε Κύπρο και Ευρώπη.