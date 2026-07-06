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Παρνασσός και ΑΠΟΕΛ οι νικητές στο Limassol Beach Handball Tournament 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Παρνασσός και ΑΠΟΕΛ οι νικητές στο Limassol Beach Handball Tournament 2026

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Limassol Beach Handball Tournament 2026, το οποίο διοργανώθηκε από το Cyprus Beach Handball Series υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης.

Στην κατηγορία των ανδρών, ο Παρνασσός κατέκτησε την πρώτη θέση, επικρατώντας στον τελικό του ΑΠΟΕΛ, σε έναν αγώνα με έντονο ανταγωνισμό και όμορφο θέαμα. Η ομάδα του Στροβόλου πέρασε ως δεύτερη από τον α' όμιλο, για να επικρατήσει στη συνέχεια του Απόλλωνα στα ημιτελικά ώστε να βρεθεί στον τελικό όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου.

Στην κατηγορία των γυναικών, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, μετά τη νίκη της στον τελικό απέναντι στην Ομόνοια. Οι γαλαζοκίτρινοι έφθασαν στον τίτλο χωρίς να χάσουν σετ, αφού ήταν αήττητοι τόσο στον α' όμιλο με Saints και Παρνασσό, όσο και στα ημιτελικά κόντρα στην Aραδίππου Fighter.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης διεξήχθησαν ποιοτικοί και ανταγωνιστικοί αγώνες, οι οποίοι ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο και προσέφεραν όμορφες στιγμές στους φίλους του αθλήματος.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης συγχαίρει θερμά τις ομάδες που κατέκτησαν τους τίτλους, καθώς και όλες τις ομάδες και τους αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στη διοργάνωση, επιδεικνύοντας αγωνιστικό πνεύμα, ήθος και αφοσίωση στο άθλημα.

Η Ομοσπονδία εκφράζει, επίσης, τις ευχαριστίες της προς τους διοργανωτές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του τουρνουά, το οποίο αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για την ανάπτυξη και την προβολή του beach handball στην Κύπρο.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

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