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Ο Πατρίκ Βιεϊρά είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Σενεγάλης

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Πατρίκ Βιεϊρά είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Σενεγάλης

Στον Πατρίκ Βιεϊρά κατέληξε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης, επιλέγοντας τον θρύλο της Άρσεναλ για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Μετά την αποχώρηση του Πάπε Τιαό, με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026, η Σενεγάλη αναζητούσε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να συνεχίσει το σπουδαίο έργο του 45χρονου τεχνικού και να διατηρήσει την εθνική ομάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το ψάξιμο ολοκληρώθηκε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας κατέληξε στην περίπτωση του Πατρίκ Βιεϊρά, ο οποίος αναλαμβάνει ένα νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα.

Ο Βιεϊρά, μετά από έναν χρόνο στον πάγκο της Τζένοα, αποχώρησε από τον ιταλικό σύλλογο και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του διαδρομής.

Η Σενεγάλη τού δίνει την ευκαιρία να αναλάβει για πρώτη φορά μια εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, με τον ίδιο να είναι έτοιμος να αρπάξει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και να οδηγήσει τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» σε νέες επιτυχίες.

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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