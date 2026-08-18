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Το μέταλλο... των επιτυχιών

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Το μέταλλο... των επιτυχιών

Ο μεγάλος στόχος του Νίκου Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ της νέας σεζόν

Εξ αρχής ο Νίκος Παπαδόπουλος, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ, έθεσε ως στόχο η ομάδα της Λευκωσίας να παρουσιάζεται με πλήρη επιθετική τάση στους αγώνες της. Είναι μία φιλοσοφία που είχε πετύχει να έχει ο ΑΠΟΕΛ καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων που κυριάρχησε, μετρώντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ευρώπη.

Είναι μία ανάγκη που επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ο νυν τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων, αλλά το κυριότερο αποτυπώνεται και στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας σε όσα τεστ έχει δώσει μέχρις στιγμής. Φυσικά τα φιλικά από τα επίσημα διαφέρουν, όμως γίνεται εμφανές ότι ο Ελλαδίτης προπονητής δουλεύει αρκετά προς αυτό τον τομέα.

«Είμαστε ομάδα που πρέπει να βγάζει αυτό το μέταλλο και τη νοοτροπία του νικητή» είπε ο 54χρονος προπονητής μετά το πρόσφατο φιλικό απέναντι στην Ανόρθωση, δείχνοντας ξανά ότι γνωρίζει πολύ καλά τις απαιτήσεις που έχει μία ομάδα του μεγέθους του ΑΠΟΕΛ.

Εξάλλου, πρόκειται για μία χρονιά ορόσημο για τους γαλαζοκιτρίνους, που συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής, και ως εκ τούτου άπαντες νιώθουν – η τουλάχιστον θα πρέπει – το δέος μίας τέτοιας τιμής.

 

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