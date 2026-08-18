Άσφαιρη η ΑΕΚ στη Σόφια, όλα θα κριθούν στη Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, είχε τον έλεγχο και τις ευκαιρίες, αλλά της έλειψε το γκολ. Το 0-0 με τη Λέφσκι στη Σόφια αφήνει τα πάντα ανοιχτά, όμως η εικόνα της Ένωσης στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Champions League είναι αυτή που κρατάει ζωντανή την αισιοδοξία ενόψει της μεγάλης ρεβάνς (26/08, 22:00)

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν λύγισε από την «καυτή» ατμόσφαιρα του «Βασίλ Λέφσκι», δεν παρασύρθηκε από τον ενθουσιασμό των Βούλγαρων και όσο περνούσε η ώρα έπαιρνε όλο και περισσότερο το παιχνίδι στα χέρια της. Κυκλοφόρησε την μπάλα, ανέβασε τις γραμμές της, βρήκε συνεργασίες και δημιούργησε τις φάσεις που θα μπορούσαν να της είχαν δώσει ένα πολύτιμο διπλό.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χούλιο Βελάσκες παρέταξε τη Λέφσκι Σόφιας με 4-3-3 και τον Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια. Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Γερασίμοφ και Σεντέγες συνέθεσαν την τετράδα της άμυνας, με τον Μουμπαρίκ μπροστά τους. Σερτζίνιο και Μαϊκόν σε ρόλο εσωτερικών χαφ, με τον Όκο-Φλεξ στα δεξιά της επίθεσης, τον Έβερτον Μπάλα στα αριστερά και τον Ρεϊνάλντο στην κορυφή.

Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε το 4-2-2-2 και τον Στρακόσα κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μαρίν-Κάιρινεν στα χαφ, με τους Μάγερ-Κοϊτά μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο. Δίπλα στον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Ζίνι.

Το ματς:

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό της Λέφσκι και την προσπάθειά της να βάλει πίεση, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι, υκλοφορούσε με υπομονή και ασφάλεια την μπάλα προσπαθώντας να βρει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να επιτεθεί και κάπως έτσι το πρώτο τέταρτο πέρασε αναίμακτα, χωρίς οι Βούλγαροι να δημιουργήσουν κάποια ευκαιρία Η ΑΕΚ, όσο περνούσε η ώρα, άρχισε να ελέγχει περισσότερο το ματς και να ανεβάζει σταδιακά τις γραμμές της. Ο Μάγερ κατέβαινε αρκετά χαμηλά στην ανάπτυξη, λειτουργώντας ως έξτρα επιλογή, ενώ ο Μαρίν έπαιρνε συχνά την μπάλα από τη δεξιά πλευρά και έψαχνε την κάθετη προς τον Γιόβιτς ή τον Κροάτη μεσοεπιθετικό.

Στο 20' ήρθε η πρώτη μεγάλη στιγμή για την Ένωση. Ο Μαρίν έπαιξε κάθετα για τον Μάγερ, εκείνος έσκαψε άμεσα για τον Γιόβιτς, ο οποίος μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή και εκτέλεσε με τη μία στην απέναντι γωνία, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ήταν η φάση που επιβεβαίωσε πως η ΑΕΚ είχε αρχίσει να βρίσκει τις λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων Προϊόντος του χρόνου, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέβαζε την έντασή της, έβγαζε περισσότερους παίκτες κοντά στην περιοχή και κυρίως άρχισε να βρίσκει καλύτερες συνεργασίες από τη δεξιά πλευρά. Μάγερ και Μαρίν είχαν καλή συνεργασία, ενώ ο Κοϊτά προσπαθούσε με τις ατομικές του ενέργειες να δημιουργήσει ρήγματα.

Στο 32' η ΑΕΚ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία. Μετά την αρχική απομάκρυνση της άμυνας της Λέφσκι σε κόρνερ του Μάγερ, ο Κροάτης έκανε τη σέντρα με το δεξί, η μπάλα πέρασε από αρκετούς παίκτες, όμως ο Μουκουντί την ακούμπησε ελάχιστα, στερώντας από τον ολομόναχο Γιόβιτς στο δεύτερο δοκάρι την ευκαιρία να εκτελέσει. Ένα λεπτό αργότερα, νέο λάθος του γκολκίπερ Βούτσοφ έδωσε την ευκαιρία στον Γιόβιτς να σουτάρει με τη μία από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν τη σημαντικότερη στιγμή τους στο 38', όταν ο Αλνταΐρ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και γύρισε την μπάλα. Ο Ρεϊνάλντο δεν μπόρεσε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο και ο Μουμπαρίκ που ακολούθησε τη φάση πλάσαρε πάνω στον Στρακόσα, ο οποίος μπλόκαρε εύκολα. Κάπως έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0, σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου η ΑΕΚ είχε σταδιακά τον έλεγχο και τις πιο επικίνδυνες στιγμές.

sport-fm.gr