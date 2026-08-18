Παραμένει στην Κορίνθιανς ο Ντεπάι

Ο πρόεδρος της Κορίνθιανς επιβεβαίωσε ότι ο Μέμφις Ντεπάι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του βραζιλιάνικου συλλόγου!

Στα 32 του, ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στη Βραζιλία από τον Σεπτέμβρη του 2024, «μετρώντας» έκτοτε 79 εμφανίσεις με 20 γκολ και 15 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Αϊντχόφεν, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λιόν.Ο πρόεδρος της Κορίνθιανς επιβεβαίωσε ότι ο Ντεπάι θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2028, τονίζοντας παράλληλα ότι το νέο του συμβόλαιο θα είναι με αισθητά μικρότερες οικονομικές απολαβές σε σύγκριση με το τωρινό του.

sport-fm.gr