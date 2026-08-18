Μουρίνιο στην παρουσίαση του: «Είναι λες και επιστρέφω σπίτι μου - Είμαι ένας από εσάς»

Στην παρουσίαση του Ζοζέ Μουρίνιο προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη 18/8.

Ο Πορτογάλος «special one» άφησε τον πάγκο της Μπενφίκα και επέστρεψε πίσω στη Μαδρίτη μετά από 13 ολόκληρα χρόνια και το μακρινό 2013.

Ο Μουρίνιο παρουσιάστηκε σήμερα (18/08) από το Φλορεντίνο Πέρεθ και δήλωσε ότι επέστρεψε στο σπίτι του.«Είναι λες και επιστρέφω σπίτι μου, ακόμη πιο όμορφο από την πρώτη φορά σε ένα πολύ συναισθηματικό επίπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Λατρεύω τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ένας από εσάς. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η κορυφή σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι: η επιστροφή στο σπίτι».

🚨 José Mourinho: “I LOVE Real Madrid.



I am ONE OF YOU.



Real Madrid is the top professionally, but there is an emotional part, which is RETURNING HOME.” 🤍 pic.twitter.com/UR9ujgc34i — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 18, 2026

sdna.gr