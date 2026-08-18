Το Ref Cam αλλάζει την εμπειρία των αγώνων της Premier League!

Εικόνες και βίντεο από τον αγωνιστικό χώρο θα φτάνουν στις οθόνες μας, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους φιλάθλους.

Η τεχνολογία βρίσκει συνεχώς νέους τρόπους να κάνει την εμφάνισή της στο ποδόσφαιρο και πλέον μια επέκταση του Ref Cam αναμένεται να προσφέρει στους φιλάθλους μια διαφορετική οπτική των αγώνων της Premier League, μεταφέροντας στις οθόνες μας υλικό απευθείας από τον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες των παικτών και των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα μεταδίδονται ζωντανά για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τους αγώνες σαν να βρίσκονται οι ίδιοι εντός των τεσσάρων γραμμών, ενώ θα μπορούν να παίρνουν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο παιχνιδιού και την οπτική του αγώνα.

Με τη νέα λειτουργία, οι φίλαθλοι θα έρχονται ακόμη πιο κοντά στη δράση, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθούν όσα συμβαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο με έναν πρωτόγνωρο τρόπο.

On-field conversations between players and referees will be broadcast live during Premier League games for the first time this season. This is as part of the expansion of the Ref Cam system [@TimesSport, @Kit_Shepard] pic.twitter.com/HVRPCidz6E — utdreport (@utdreport) August 18, 2026

england365.gr