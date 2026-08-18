Πενράις: «Ήθελα σαν τρελός να έρθω στη Ρέιντζερς - Η ΑΕΚ με διευκόλυνε»

Ο Σκωτσέζος μπακ ειπε στο BBC: «Είπα στην AEK ότι θέλω πραγματικά να έρθω στον σύλλογο, και εκείνοι το διευκόλυναν, οπότε πρέπει να τους ευχαριστήσω επίσης, αλλά πρέπει να ευχαριστήσω τον σύλλογο που έδειξε εμπιστοσύνη προσπαθώντας να με φέρει εδώ. Μπαίνεις κάπως σε αμφιβολίες. Ήμουν αρκετά απογοητευμένος που δεν έγινε τον Ιανουάριο· δεν το κρύβω αυτό. Αλλά μόλις έμαθα το καλοκαίρι ότι υπήρχε πιθανότητα, έσπρωξα σαν τρελός και ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα.»

Η Ένωση παραχώρησε με την μορφή δανεισμού τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ στους Γκερς και θα λάβει άμεσα το ποσό των 500.000 ευρώ ως ενοίκιο. Επίσης, το επόμενο καλοκαίρι υπάρχει οψιόν ύψους 1,5 εκατ. ευρώ την οποία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει η Ρέιντζερς για να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

Η ΑΕΚ θυμίζουμε, απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Τζέιμς Πενράις από την Χαρτς με περίπου 2 εκατ. ευρώ με τον Σκωτσέζο να έχει πέρυσι 33 συμμετοχές χωρίς όμως να ικανοποιήσει απόλυτα με την απόδοση του.

sdna.gr