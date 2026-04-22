Φούτσαλ: Στις 30 Απριλίου ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος

Αλλαγή στην ημέρα έναρξης των τελικών του Πρωταθλήματος Futsal για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας περιόδου 2025 – 2026.

Ο πρώτος τελικός μεταξύ της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ θα γίνει την Πέμπτη 30 Απριλίου αντί την Πέμπτη 23 Απριλίου, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Η αλλαγή προέκυψε μετά από αίτημα της αστυνομίας λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της από την άτυπη σύνοδο των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου.

Μετά από κοινό αίτημα των διαγωνιζομένων ομάδων, το πρόγραμμα των τριών πρώτων αγώνων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Πέμπτη, 30 Απριλίου

20:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 04 Μαΐου

20:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ

Πέμπτη, 7 Μαΐου

20:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ

Και οι τρεις πιο πάνω αγώνες, θα μεταδοθούν απευθείας από τη Cytavision.

Αν χρειαστεί τέταρτος ή και πέμπτος αγώνας για ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας, θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες.