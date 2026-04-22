ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φούτσαλ: Στις 30 Απριλίου ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος

Η αλλαγή προέκυψε μετά από αίτημα της αστυνομίας

Αλλαγή στην ημέρα έναρξης των τελικών του Πρωταθλήματος Futsal για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας περιόδου 2025 – 2026.

Ο πρώτος τελικός μεταξύ της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ θα γίνει την Πέμπτη 30 Απριλίου αντί την Πέμπτη 23 Απριλίου, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Η αλλαγή προέκυψε μετά από αίτημα της αστυνομίας λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της από την άτυπη σύνοδο των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου.

Μετά από κοινό αίτημα των διαγωνιζομένων ομάδων, το πρόγραμμα των τριών πρώτων αγώνων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Πέμπτη, 30 Απριλίου 

20:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 04 Μαΐου 

20:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ

Πέμπτη, 7 Μαΐου

20:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ

Και οι τρεις πιο πάνω αγώνες, θα μεταδοθούν απευθείας από τη Cytavision.

Αν χρειαστεί τέταρτος ή και πέμπτος αγώνας για ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας, θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες.

Κατηγορίες

ΦουτσαλΑΛΛΑ ΣΠΟΡΟμαδεςΑΠΟΕΛΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

