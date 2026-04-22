ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Την άλλη εβδομάδα θα κριθεί το μέλλον του Εντι Χάου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Την άλλη εβδομάδα θα κριθεί το μέλλον του Εντι Χάου

Θα συζητηθούν και τα θέματα των μεταγραφών

Μόνο σίγουρος δεν πρέπει να νιώθει ο Εντι Χάου στον πάγκο της Νιούκαστλ, μετά και την εντός έδρας ήττα από την Μπόρνμουθ με 2-1, η οποία ίσως αφήσει τις «καρακάξες» εκτός ευρωπαϊκών κυπέλλων. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Guardian» την επόμενη εβδομάδα άνθρωπος της ιδιοκτήτριας εταιρίας, της «Public Investment Fund», το δημόσιο επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, θα ταξιδέψει από το Ριάντ στη βόρεια Αγγλία για να συζητήσει με τη διοίκηση τα θέματα της ομάδας, με πρώτο στην ατζέντα το θέμα της παραμονής ή όχι του Χάου και την επόμενη σεζόν στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». 

Επίσης θα συζητηθούν και τα θέματα των μεταγραφών, με τους Σάντρο Τονάλι και Αντονι Γκόρντον να πιέζουν να παραχωρηθούν το καλοκαίρι σε άλλους συλλόγους. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει για το θέμα της τεχνικής ηγεσίας πως η διοίκηση ήδη έχει καταρτίσει λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Χάου, και στην κορυφή της βρίσκεται τ' όνομαα του Αντόνι Ιραόλα, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει πως στο τέλος της σεζόν θ' αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ.

Ο Ιραόλα, που διαδέχθηκε τον Γκάρι Ο' Νιλ το 2023, έχει κάνει σπουδαία δουλειά στους «Τσέρις», καθώς την περασμένη σεζόν τους οδήγησε στην ισοφάριση της καλύτερης θέσης της στην κορυφαία κατηγορία, την 9η, με ρεκόρ συγκομιδής 56 βαθμών στην Premier League, ενώ και φέτος διεκδικεί μια θέση στα κύπελλα Ευρώπης την επόμενη σεζόν. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως εκτός από τον Βάσκο κόουτς, που είναι η πρώτη επιλογή, η διοίκηση της Νιούκαστλ εξετάζει και τις περιπτώσεις των Ζοσέ Μουρίνιο και Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη