Προβληματισμένος ο Πέρεθ από τις αποδοκιμασίες στον Εμπαπέ

Οι αποδοκιμασίες με αποδέκτη τον Κιλιάν Εμπαπέ, που ακούσθηκαν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» δεν εξέπληξαν μόνο τους φιλάθλους των Μαδριλένων και γενικά του ποδοσφαίρου, αλλά και τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατανοεί την... σκληρότητα ορισμένων οπαδών της ομάδας απέναντι στον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος σκόραρε ακόμη ένα γκολ στην νίκη επί της Αλαβές. Ωστόσο, αυτή η «κατακραυγή» έρχεται εν μέσω εκτεταμένης απογοήτευσης μετά από αρκετά αρνητικά αποτελέσματα και μια σεζόν που ενδεχομένως να ολοκληρωθεί, χωρίς κάποιο σημαντικό τρόπαιο.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Πέρεθ χρησιμοποιεί ένα απλό επιχείρημα για να υπερασπισθεί τον Μπαπέ, τονίζοντας ότι τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Πεπεισμένος ότι το μέλλον του συλλόγου βασίζεται σε ένα επιθετικό δίδυμο των Μπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ, ο πρόεδρος της Ρεάλ παραμένει βέβαιος ότι τα δύο «αστέρια» θα οδηγήσουν την ομάδα για πολλά χρόνια ακόμη.