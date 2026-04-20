Τελικός ή παράταση;

Διεξάγονται απόψε (20/04) στις 20:00 οι δεύτεροι αγώνες στην ημιτελική φάση

Διεξάγονται απόψε οι δεύτεροι αγώνες στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος Futsal, με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ να προηγούνται με 1-0 στη σειρά απέναντι στην Ομόνοια και την Αραράτ αντίστοιχα.

Ο ΑΠΟΕΛ είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα, εκτός έδρας, με 3-2 τη συμπολίτισσα του και με νίκη απόψε (20:00) στο Λευκόθεο θα πάρει την πρόκριση για την τελική φάση.

Το ίδιο θα επιδιώξει, επίσης στις 20:00, στο Μελκονιάν η ΑΕΛ, η οποία στην έδρα της στο πρώτο παιχνίδι, είχε επικρατήσει με 6-2.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον Ομόνοια ή Αραράτ κερδίσουν και ισοφαρίσουν τη σειρά των παιχνιδιών, τότε η υπόθεση πρόκριση στην τελική φάση θα κριθεί σε ακόμη μία αναμέτρηση. Αν χρειαστεί τρίτος αγώνας για ανάδειξη νικητή για οποιοδήποτε ζευγάρι, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

 

Για «νέο πρωτάθλήμα» κάνει λόγο ο Αρτέτα, μετά την ήττα από τη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χένινγκ Μπεργκ: Πόσο άλλαξες…

Απόψεις

|

Category image

Γ’ Κατηγορία: Τρίτη και Τετάρτη οι αγώνες της 13ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Τώρα είναι τα… ωραία

ΑΕΛ

|

Category image

Τελικός ή παράταση;

Φούτσαλ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Στα «ασπρόμαυρα» η Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια

Ελλάδα

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Ζωντανός στη μάχη ο Ολυμπιακός, πέρασε από τη Λεωφόρο με διπλό χαρακτήρα!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΓΚΡΟΥΠ: Όλα ανοικτά για την υπόθεση υποβιβασμός!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Premier League: Φωτιά στην κορυφή, η βαθμολογία και το πρόγραμμα Άρσεναλ, Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΕΝΥ κόντρα στον Εθνικό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Λύγισε» τον Εθνικό με λυτρωτή Μπούτνικ και κερασάκι Καμούς η ΕΝΥ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Καταγγέλει ρατσιστική επίθεση στα ΜΚΔ ο Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Πήρε το ντέρμπι και φορτσάρει για την ιστορική ανατροπή η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωταθλήτρια ξανά η Μπάγερν Μονάχου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

