Τελικός ή παράταση;

Διεξάγονται απόψε οι δεύτεροι αγώνες στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος Futsal, με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ να προηγούνται με 1-0 στη σειρά απέναντι στην Ομόνοια και την Αραράτ αντίστοιχα.

Ο ΑΠΟΕΛ είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα, εκτός έδρας, με 3-2 τη συμπολίτισσα του και με νίκη απόψε (20:00) στο Λευκόθεο θα πάρει την πρόκριση για την τελική φάση.

Το ίδιο θα επιδιώξει, επίσης στις 20:00, στο Μελκονιάν η ΑΕΛ, η οποία στην έδρα της στο πρώτο παιχνίδι, είχε επικρατήσει με 6-2.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον Ομόνοια ή Αραράτ κερδίσουν και ισοφαρίσουν τη σειρά των παιχνιδιών, τότε η υπόθεση πρόκριση στην τελική φάση θα κριθεί σε ακόμη μία αναμέτρηση. Αν χρειαστεί τρίτος αγώνας για ανάδειξη νικητή για οποιοδήποτε ζευγάρι, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.