Ο Μέινο υπογράφει νέο πενταετές συμβόλαιο

Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις με τον ατζέντη του Κόμπι Μέινο και τις επόμενες ημέρες ο Αγγλος μέσος θα υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Να σημειωθεί πως η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αποφασίσει αρχικά να μην ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του για την επέκταση του συμβολαίου του, αλλά πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει και η εφημερίδα «The Sun» υποστηρίζει πως ολοκληρώθηκαν οι επαφές με τον μάνατζερ του για να επεκταθεί η συνεργασίας τους, που λήγει τον Ιούνιο του 2027, μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Με το νέο συμβόλαιο του ο 21χρονος διεθνής μέσος θα τετραπλασιάσει τις εβδομαδιαίες αποδοχές του στις 120 χιλιάδες λίρες.