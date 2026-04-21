Ανακοίνωσε αναβολή του πρώτου αγώνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ η ΑΕΛ

Το τμήμα φούτσαλ της ΑΕΛ με ανακοίνωση του, ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για την αναβολή της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στον ΑΠΟΕΛ για την τελική φάση του πρωταθλήματος. Όπως αναφέρεται, ο λόγος είναι κώλυμα που επικαλέστηκε η αστυνομία.

Ενημερώνουμε ότι ο προγραμματισμένος αγώνας της 1ης αγωνιστικής για την τελική φάση του πρωταθλήματος απέναντι στον ΑΠΟΕΛ αναβάλλεται, μέχρι νεοτέρας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που λάβαμε από την ΚΟΠ, η αναβολή προκύπτει λόγω κωλύματος με την Αστυνόμευση του αγώνα.