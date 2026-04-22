«Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά και θα τα καταφέρουμε» το σύνθημα του Μιχαΐλοβιτς

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Κάλεσε τους παίκτες του να αφήσουν πίσω τους το κακό αποτέλεσμα

Επιχείρηση ανύψωσης του ηθικού από το Βέσκο Μιχαΐλοβιτς στον Εθνικό. Ο προπονητής των Αχνιωτών επιχειρεί να τονώσει την ψυχολογία όλων στο Δασάκι γιατί η ήττα από την Ε.Ν Ύψωνα επηρέασε την ψυχολογία τους.

Κάλεσε τους παίκτες του να αφήσουν πίσω τους το κακό αποτέλεσμα, να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και να βάλουν στο μυαλό τους μόνο τον Ολυμπιακό.

«Τίποτα δεν χάθηκε. Δεν απογοητευόμαστε. Ξεχνάμε την ήττα. Ψηλά το κεφάλι. Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά και θα τα καταφέρουμε. Στο μυαλό μας είναι μόνο ο Ολυμπιακός», ανάφερε μεταξύ άλλων προς τους παίκτες του ο τεχνικός του Εθνικού.

2+1 αναγκαστικές

Στον τελευταίο αγώνα ο Μιχαΐλοβιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα. Οι δύο από αυτές ήταν αναγκαστικές. Στη θέση του τραυματία Μπαχανάκ έβαλε τον Αγγελόπουλο. Στην θέση του Παπαγεωργίου που είχε ενοχλήσεις και δεν ήταν απόλυτα έτοιμος ξεκίνησε ο Γκονζάλες. Αυτές ήταν οι δύο αναγκαστικές. Επίσης στην θέση του Σιβέριο έβαλε τον Αντερέγκεν.

Έκανε παρεμβάσεις

Στον αγώνα με την Ε.Ν Ύψωνα ο τεχνικός της ομάδας έκανε σωστές παρεμβάσεις που βοήθησαν. Οι αλλαγές των Παπαγεωργίου και Οφόρι βοήθησαν την ομάδα να ανέβει να ισοφαρίσει, να βρει και ευκαιρίες ακόμη και για την ανατροπή. Απλά το 2-1 κόντρα στην ροή ήταν αυτό που πλήγωσε τον Εθνικό.

