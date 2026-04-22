Κύπελλο Coca-Cola: Βγαίνει σήμερα η πρώτη ομάδα του τελικού

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 17:00 στο Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης” στην Πάφο στον επαναληπτικό ημιτελικό, με την Πάφο να έχει υπέρ της το σκορ του πρώτου αγώνα αφού είχε νικήσει με 2-1.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cablenet.

Η Πάφος διεκδικεί την είσοδο της σε τελικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αφού ήταν παρούσα στους τελικούς του 2024 (νίκησε την Ομόνοια) και του 2025 (έχασε από την Πάφο).

Η ΑΕΛ αγωνίστηκε σε τελικό για τελευταία φορά το 2023 όταν έχασε από την Ομόνοια με 1-0 ενώ κατέκτησε το τρόπαιο για τελευταίο φορά το 2019 (νίκησε τον ΑΠΟΕΛ).

Η ομάδα που θα προκριθεί στον τελικό, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια ομάδα του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ του Απόλλωνα και του ΑΠΟΕΛ.

Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν σήμερα, στις 19:00 στο Στάδιο “Άλφαμεγα” (Cytavision) και θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης, ενόψει του επαναληπτικού που θα γίνει την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 18:00.