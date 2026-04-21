Στις 23 Απριλίου ο πρώτος αγώνας ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ
Την ερχόμενη Πέμπτη θα αρχίσει η τελική φάση του Πρωταθλήματος Futsal για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας περιόδου 2025 – 2026
Τον τίτλο θα διεκδικήσουν ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ που απέκλεισαν Αραράτ και Ομόνοια Λευκωσίας αντίστοιχα.
Η ομάδα που θα φθάσει πρώτη στις τρεις νίκες θα κατακτήσει τον τίτλο και η σειρά των αγώνων καθορίστηκε ως ακολούθως:
Πέμπτη, 23 Απριλίου / 20:00
ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ
Δευτέρα, 27 Απριλίου / 20:00
ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ
Πέμπτη, 30 Απριλίου / 20:00
ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ
Και οι τρεις πιο πάνω αγώνες, θα μεταδοθούν απευθείας από τη Cytavision.
Αν χρειαστεί τέταρτος ή και πέμπτος αγώνας για ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας, θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες.