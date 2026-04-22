Μία έδρα... φιλόξενη

Το «Αντώνης Παπαδόπουλος» στις χρονιές που η Ανόρθωση πρωταγωνιστούσε, αποτελούσε ένα ισχυρό όπλο.

Όχι όμως φέτος που ήταν η μεγάλη... πληγή και ιδιαίτερα φιλόξενη. Η πρόσφατη ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου ήταν η 10η σε 15 παιχνίδια. Ναι μεν έχασε μόλις μία φορά (5-0 από την Ομόνοια), όμως οι τέσσερις νίκες είναι πολύ λίγες. Για αυτό τον λόγο είναι ακόμη σε... έγνοια και για μεγάλο διάστημα βρισκόταν στη ζώνη του υποβιβασμού. Απέμειναν ακόμη δύο για το φινάλε της σεζόν (με Ένωση και Ε.Ν. Ύψωνα) όπου μπορεί να βελτιώσει τα... στατιστικά της.

Τη νέα σεζόν σαφώς και πρέπει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Πρώτο για να μην μπει ξανά σε μπελάδες και δεύτερο για να κοιτάξει πιο ψηλά. Τα οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια που δεν θα γίνουν υπερβάσεις και άρα το ρόστερ δεν θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Με τον Καμορανέζι στον πάγκο, ήταν σημαντική η βελτίωση και στην Ανόρθωση πιστεύουν ότι υπάρχουν αξιόλογες μονάδες στο ρόστερ.