Παναθηναϊκός: Οι λεπτομέρειες για την αποζημίωση του Μπενίτεθ και το «penalty»

Τι προβλέπει το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό ως προς την αποζημίωση κι ο «έξτρα» όρος «διαζυγίου»

Οι δρόμοι του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ θα χωρίσουν μετά το φινάλε των playoffs κι αυτό πλέον δείχνει να είναι μία απόφαση η οποία έχει ήδη παρθεί και δεν θα αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες. Για τους «πράσινους», εντούτοις, είναι σημαντικό το «διαζύγιο» αυτό να έρθει με ομαλό και σωστό τρόπο, πρώτα απ’ όλα σε ένδειξη σεβασμού προς τον Ισπανό τεχνικό και της συνεργασίας που έχουν μαζί του τους τελευταίους 6 μήνες και δεύτερον για να μην δημιουργηθούν «τριβές» και «πληγές» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παρά το γεγονός πως η ομάδα δεν έχει πλέον κανέναν άλλο στόχο πέρα απ’ το γόητρό της στα τελευταία 4 παιχνίδια των playoffs της Stoiximan Super League, μετά την εντός έδρας ήττα με... κάτω τα χέρια απ’ τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, η πρόθεση που υπάρχει απ’ την πλευρά της διοίκησης των «πράσινων» είναι να ολοκληρώσει ο Μπενίτεθ τη σεζόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν θα είχε άλλωστε και ιδιαίτερο νόημα σ’ αυτή τη φάση, να επισπεύσει το «τριφύλλι» τον χωρισμό τους και να τραβήξει το... σχοινί, φέρνοντας κάποιον «υπηρεσιακό» τεχνικό για να «τελειώσει» τη χρονιά.

Την άνοιξη του 2024, όταν η ομάδα βρέθηκε σε μία αντίστοιχα «δύσκολη» συνθήκη με τον Φατίχ Τερίμ, είχε μπροστά της τον τελικό του Κυπέλλου με τον Άρη και το διακύβευμα ήταν πολύ υψηλό. Και γι’ αυτό κι αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας τους μετά την εντός έδρας ήττα απ’ τον Άρη στα τότε playoffs.

Τώρα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και η διάθεση που υπάρχει είναι να τελειώσει τη χρονιά ο Μπενίτεθ ως προπονητής του Παναθηναϊκού -με τους «πράσινους» να ψάχνουν ήδη τον επόμενο τεχνικό τους- κι ακολούθως να γίνει η συζήτηση για την αποζημίωσή του, η οποία ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη.

Ο «έξτρα» όρος για το «διαζύγιο»

Πέρα απ’ την εφετινή αμοιβή του 66χρονου τεχνικού και του επιτελείου του απ’ το τέλος Οκτωβρίου ως το φινάλε της σεζόν, που υπολογίζεται σε ένα ποσό λίγο πάνω απ’ τα 2,5 εκατ. ευρώ, στη συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στις δύο πλευρές (έως τον Ιούνιο του 2027 με οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος) προβλέπεται πως σε ενδεχόμενο «διαζύγιό» τους, ο Ισπανός τεχνικός θα λάβει το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, ήτοι λίγο πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα «two way penalty» ύψους 1 εκατ. ευρώ, σε ενδεχόμενη πρόωρη λήξη της συνεργασίας τους, το οποίο θα έπρεπε να καταβάλλει η πλευρά που επιθυμεί να «βγει» απ’ το συμβόλαιο. Αν δηλαδή ο Μπενίτεθ είχε κάποια άλλη πρόταση που θα ήθελε να ακολουθήσει, θα έπρεπε να «πληρώσει» (ή τέλος πάντων να συμψηφίσει με τις αποδοχές του) αυτό το 1 εκατ. ευρώ.

Τώρα, με τον Παναθηναϊκό να είναι εκείνος που επιδιώκει στο φινάλε της σεζόν τη λύση της συνεργασίας τους, το «penalty» θα πρέπει να καταβληθεί απ’ τους «πράσινους», ανεβάζοντας το σύνολο της αποζημίωσης του Ισπανού τεχνικού σ’ ένα ποσό που αγγίζει τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Αυτά είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν τις δύο πλευρές στο φινάλε των playoffs, όπου θα συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες κι ο τρόπος με τον οποίο θα πληρωθούν τα χρήματα της αποζημίωσης, με τον Παναθηναϊκό να επιθυμεί ένα όσο το δυνατόν πιο «βελούδινο διαζύγιο» με τον Ράφα Μπενίτεθ.

