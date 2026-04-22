Στην εξίσωση ο «πιο έτοιμος» Κέρτις ενόψει Καλοκαιριού

Εσωτερική… μεταγραφή για την Ομόνοια ενδέχεται να αποτελέσει ο Κέρτις.

Ο 18χρονος δόθηκε δανεικός στη ΜΕΑΠ για την τρέχουσα σεζόν ώστε να πάρει αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του και φαίνεται πως δικαίωσε τις προσδοκίες. Ο Κέρτις αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για το «τριφύλλι» στην προσπάθεια που γίνεται για ανέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών με ποιότητα και… χρηματιστηριακή αξία.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός (1.90!) παρακολουθείται στενά από το τεχνικό επιτελείο των πρασίνων και το ερχόμενο Καλοκαίρι θα δώσει το παρών του στο κανονικό στάδιο της προετοιμασίας.

«Ήρθε την τελευταία στιγμή και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Έχει βοηθηθεί και ο ίδιος γιατί έπαιξε πολλά ματς σε ανδρικό πρωτάθλημα. Έχει πολύ καλά στοιχεία και πάει πιο έτοιμος το καλοκαίρι στην προετοιμασία της Ομόνοιας. Το είδαμε και σε άλλους νεαρούς παίκτες να πάνε δανεικοί και μετά να είναι πιο έτοιμοι, όπως οι Χρήστου και Ανδρέου που βοηθήθηκαν και φάνηκε», ανέφερε σε τοποθετήσεις του μεταξύ άλλων ο προπονητής της ΜΕΑΠ, Νίκος Νικολάου (ΣΠΟΡ FM 95.0).