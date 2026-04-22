Εκτός αποστολής ο Μαρκίνιος ενόψει Απόλλωνα

Χωρίς τον Μαρκίνιος θα παραταχθεί το ΑΠΟΕΛ στο στάδιο Αλφαμέγα, στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου απέναντι στον Απόλλωνα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η απουσία του οφείλεται σε πειθαρχικούς λόγους και όχι σε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Ήταν βασικός στο «αιώνιο» ντέρμπι το Σάββατο, χωρίς όμως να εντυπωσιάσει με τη παρουσία του, όπως και όλη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ.