Φούτσαλ: Στους τελικούς ο ΑΠΟΕΛ με επική ανατροπή επί της Ομόνοιας - «Καθάρισε» στην παράταση η ΑΕΛ

Φούτσαλ: Στους τελικούς ο ΑΠΟΕΛ με επική ανατροπή επί της Ομόνοιας - «Καθάρισε» στην παράταση η ΑΕΛ

Σπουδαίο το «αιώνιο» ντέρμπι

Ο ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ τσέκαραν εισιτήριο για τους τελικούς του φούτσαλ σε δραματικά παιχνίδια.

Οι γαλαζοκίτρινοι της πρωτεύουσας επικράτησαν 4-3 του «τριφυλλιού» με επική ανατροπή μπροστά σε δύο κατάμεστες κερκίδες, κι έτσι έκαναν το δύο στα δύο, στην ημιτελική φάση. Αποτέλεσμα που τους οδηγεί στους τελικούς. Όσον αφορά στο παιχνίδι, οι πράσινοι προηγήθηκαν (0-3) με γκολ των Σάββα (2) και Ιωάννου στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο οι γαλαζοκίτρινοι ανέβασαν την απόδοση τους και με γκολ των Κουλουμπρή, Δημητρίου (2) και Τζαγκίδη, έφεραν το ματς… τούμπα!

Στη δεύτερη αναμέτρηση, η Αραράτ... άγγιξε το θαύμα για να πάει τους ημιτελικούς σε τρίτο παιχνίδι, ωστόσο στην παράταση (1-1), η ΑΕΛ επικράτησε 3-2 και εξασφάλισε θέση στους τελικούς. Το σκορ για την ομάδα της Λεμεσού άνοιξε ο Χατζηγεωργίου, ενώ ισοφάρισε ο Ναλμπαντιάν. Στην παράταση σκόραραν οι Κρέκος και Ελ Κέμπε, ενώ μείωσε εκ νέου ο Πατίκκης.

Υπενθυμίζουμε πως ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ θα ψάξουν τρεις νίκες για να κλειδώσουν τον τίτλο.

Φούτσαλ: Στους τελικούς ο ΑΠΟΕΛ με επική ανατροπή επί της Ομόνοιας - «Καθάρισε» στην παράταση η ΑΕΛ

