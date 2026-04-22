Φοβερά πράγματα στην Τσέλσι: Ο κουρέας του Κουκουρέγια αποκάλυψε τα αγωνιστικά νέα!

Σύμφωνα με την Telegraph, ο κουρέας του «Κούκου» λίγη ώρα πριν από την έναρξη του ματς στο Amex το βράδυ της Τρίτης και προτού οι «γλάροι» ισοπεδώσουν τους «μπλε» με το τελικό 3-0, έκανε αποκάλυψη στα social media.

Με μια φωτογραφία των μαλλιών του Ισπανού φουλ μπακ έπειτα από το… συμμάζεμα, έγραψε: «Πάλμερ και Ζοάο Πέδρο είναι εκτός με τραυματισμό. Ορίστε τα αποκλειστικά νέα…».

Ωκεανός τα προβλήματα στην Τσέλσι αυτό το διάστημα και ο Ροζίνιορ δεν έχει ούτε… σανίδα να πιαστεί…

