Στη Γαλλία το FIBA World Cup 2031

Η Γαλλία θα αποτελέσει το κέντρο του μπασκετικού σύμπαντος σε μερικά χρόνια από τώρα. Για την ακρίβεια, από τις 29 Αυγούστου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου του 2031 το μεγάλο ραντεβού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA θα διεξαχθεί στη χώρα.

Τρεις πόλεις, η Λιλ, η Λυών και το Παρίσι θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της διοργάνωσης, με την τελική φάση να διεξάγεται στην «πόλη του φωτός».

Φυσικά, κεντρικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων θα αποτελέσει τη δύναμη πυρός της εθνικής ομάδας της χώρας του, βαδίζοντας προς το prime της καριέρας του.

The FIBA Central Board has assigned the hosting rights of the FIBA Basketball World Cup 2031 to France. Three French cities - Lille, Lyon and Paris - will host the World Cup from August 29 to September 14, 2031, with the final phase to be… pic.twitter.com/SxXOpQPaZE — FIBA Basketball (@FIBA) April 22, 2026

