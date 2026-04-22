Στη Γαλλία το FIBA World Cup 2031

Σε τρεις γαλλικές πόλεις θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031, όπως ανακοίνωσε η FIBA.

Η Γαλλία θα αποτελέσει το κέντρο του μπασκετικού σύμπαντος σε μερικά χρόνια από τώρα. Για την ακρίβεια, από τις 29 Αυγούστου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου του 2031 το μεγάλο ραντεβού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA θα διεξαχθεί στη χώρα.

Τρεις πόλεις, η Λιλ, η Λυών και το Παρίσι θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της διοργάνωσης, με την τελική φάση να διεξάγεται στην «πόλη του φωτός».

Φυσικά, κεντρικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων θα αποτελέσει τη δύναμη πυρός της εθνικής ομάδας της χώρας του, βαδίζοντας προς το prime της καριέρας του.

 

